Inizio d'anno tragico per gli incidenti in Sicilia: cinque morti in poche ore

È un inizio d'anno tragico quello che si registra sulle strade siciliane. Tra ieri sera e oggi sono ben cinque i morti vittime di incidenti stradali.

L'ultimo, in ordine di tempo, è un uomo di 73, Giuseppe Brignone, di Pantelleria, morto oggi in un incidente sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo. Brignone, che viaggiava su una Toyota Yaris, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto.

Nel violento impatto è rimasta gravemente ferita la moglie che è ricoverata nell’ospedale sant'Antonio Abate di Trapani. Per estrarre i due occupanti dall’utilitaria sono intervenuti i vigili del fuoco.

Questa mattina due persone sono morte in uno schianto sulla Palermo-Agrigento, avvenuto all’altezza di Villabate. Le vittime si chiamavano Simone Pipitò, 40 anni, palermitano, salumiere a Misilmeri, e Stefano Colucci, 69, pensionato di San Biagio Platani.

I corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Coinvolte anche altre due vetture nell'incidente, ma fortunatamente gli automobilisti sono rimasti illesi.

Sempre questa mattina, sulla statale 385 tra Catania-Caltagirone, in direzione Palagonia, in un altro incidente è morto Massimiliano Gurrieri di 41 anni, di Scordia. L'uomo per cause che sono in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Ford Focus finendo in un terrapieno in un tratto di strada rettilineo: per lui non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi.

Ieri sera, intro alle 23, sulla strada Modica-Pozzallo è morta una donna Yuliya Ivantes, ucraina di 40 anni, mentre l’uomo che viaggiava con lei è in gravi condizioni. Pare che la l'auto su cui viaggiavano sia finita fuori strada, sfondando un muro di cemento armato. L'uomo che si trovava insieme a lei è stato soccorso e potrebbe essere sottoposto a test alcolemico. Si trova attualmente all'ospedale di Ragusa.

Pochi giorni fa, il 4 gennaio scorso, è morto anche Giuseppe Nicoletti, 38 anni, di Palermo. Era ricoverato all'ospedale Giglio di Cefalù, per via del terribile incidente avvenuto il 30 settembre scorso in autostrada sulla Palermo-Messina, all'altezza di Cefalù. Il padre, Vincenzo, ex consigliere comunale di Catanzaro, invece era morto sul colpo. Dopo aver lottato tra la vita e la morte per cinque giorni, alla fine, neanche il giovane Giuseppe ce l'ha fatta.

Vincenzo e Giuseppe Nicoletti viaggiavano sull’autostrada Palermo-Messina quando il loro veicolo ha impattato contro un tir. Una tragedia a poche ore dalla festa di Capodanno, che ha scosso oltre alla Sicilia anche la Calabria. Vincenzo Nicoletti, infatti, era infatti molto noto a Catanzaro, dove era stato consigliere comunale.

