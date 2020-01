Sale a sette il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto sabato notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. È deceduta nella clinica universitaria di Innsbruck anche J.S.H. di 21 anni.

La ragazza, dopo essere stata investita da un'auto era stata portata ancora di notte in gravissime condizioni con l’elisoccorso Aiut Alpin in Austria, oggi è deceduta per le ferite riportate nell’incidente.

