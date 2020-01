In via Libertà 5 corone di fiori: 40 anni fa l'assassinio di Piersanti Mattarella

Quarant'anni fa esatti l'allora presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella veniva assassinato in via Libertà a Palermo. Lì, oggi, si è tenuta la cerimonia commemorativa: cinque corone di fiori, tra cui per la prima volta quella del governo, sono state posizionate ai lati della targa.

Alla cerimonia presenti i familiari, tra cui figli e nipoti di Mattarella. Per il governo il ministro del Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano; presenti le massime cariche istituzionali siciliane governatore Nello Musumeci, il presidente dell'Assemblea siciliana Gianfranco Miccichè, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Numerose anche le autorità civili e militari.

A quarant'anni dall'assassinio del presidente Mattarella, restano ancora poco chiari il contesto in cui è maturato e, perfino, gli autori e i mandanti. L'unica certezza arriva dalle conseguenze di quel delitto che interruppe un processo che si manifestava come soluzione di continuità nella storia della Sicilia del dopoguerra.

"La mafia che ha voluto uccidere Piersanti Mattarella non ha vinto, eppure non ha nemmeno perso perché quella riforma profonda delle istituzioni che Mattarella voleva realizzare in Sicilia, e di cui c'è bisogno in tutto il Paese, è un lavoro che ancora deve essere portato a compimento: le ragioni per cui è stato ucciso sono ancora attuali". Così il ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, a margine della commemorazione.

"Piersanti Mattarella è stato un uomo che ha tenuto alta la dignità della politica e delle istituzioni - ha detto il ministro Provenzano - Lascia l'eredità di una politica concepita come uno sforzo altissimo di un impegno civile, lascia l'idea che fosse necessaria per lo sviluppo una amministrazione efficiente ed efficace".

"Quarant'anni fa l'omicidio di Piersanti Mattarella che pagò con la vita la sua volontà riformatrice. Un sacrificio che va spiegato alle nuove generazioni. Non solo in Sicilia. Sono vicina al Presidente della Repubblica in questa giornata di commemorazione e dolore". Lo scrive su Facebook il ministro dell'istruzione designato Lucia Azzolina.

Per ricordare la figura di Piersanti Mattarella, alle 11 si svolgerà una seduta solenne a Sala d'Ercole alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, fratello dell'allora presidente della Regione siciliana. Sono previsti gli interventi del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè e del governatore Nello Musumeci.

