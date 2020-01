Oggi è il giorno di Piersanti Mattarella, gli eventi a Palermo e Castellammare 40 anni dopo l'assassinio

Quarant'anni fa si consumava un brutale assassinio che colpiva nel profondo tutta la Sicilia. Il 6 gennaio 1980 veniva ucciso Piersanti Mattarella, presidente della Regione e fratello dell'attuale capo dello Stato Sergio, ammazzato a colpi di pistola: era appena entrato nella sua Fiat 132, insieme alla moglie, ai due figli e alla suocera per andare a messa, quando un sicario si avvicinò al finestrino e lo freddò senza pietà.

Oggi, in occasione del 40esimo anniversario della sua morte, tante sono le iniziative per ricordarlo e commemorarlo nel migliore dei modi, a Palermo e non solo. Il sindaco Leoluca Orlando gli intitolerà il Giardino Inglese, che diverrà Parco Piersanti Mattarella - Giardino all’inglese. La cerimonia di intitolazione si svolgerà, alla presenza dei familiari del presidente della Regione ucciso, alle 9.30 con ingresso da via Libertà.

Alle 9 sempre in via Libertà è in programma la cerimonia istituzionale con la deposizione di corone da parte delle Autorità accanto alla lapide commemorativa. A entrambi le iniziative prenderà parte anche il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Alle 11.30 all'Assemblea regionale siciliana, seduta solenne, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono previsti gli interventi del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè e del presidente della Regione, Nello Musumeci.

Presso l’assessorato dell’Economia alla Regione Siciliana, a ricordo della presenza di Mattarella quale assessore con delega al bilancio per sette anni, è stato collocato un grande quadro raffigurante "Il muro del mare per l'autonomia" del Maestro Piero Guccione ed una targa commemorativa. Piersanti Mattarella ricoprì la carica di Assessore nella sede di via Notarbartolo, dall’agosto 1971 al marzo 1978, rendendosi artefice di importanti riforme finanziarie e contabili, della riqualificazione del bilancio e dell’approvazione dei rendiconti arretrati, dell’introduzione della programmazione pluriennale, del rafforzamento del controllo sul sistema delle banche.

Un’azione politico-amministrativa di modernizzazione e trasparenza volta al superamento del divario economico-sociale ed al rilancio del ruolo della Sicilia nel Sud, in cui egli da regionalista e meridionalista convinto credeva fortemente, che poi proseguì, da Presidente della Regione. Ai primi di febbraio, presso l’Assessorato dell’Economia, si terrà un seminario di studi su quell'esperienza di riforma e buona amministrazione nel quale saranno ripercorsi gli assi principali dell’azione innovativa di Mattarella ed al quale parteciperanno, oltre a studiosi e politici, anche i suoi principali collaboratori del tempo.

Anche l’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, luogo d'origine di Piersanti, commemorerà Mattarella con una messa in memoria che sarà celebrata alle 11 nella chiesa Madre.

Dopo la messa il sindaco Nicola Rizzo guiderà il corteo di autorità civili e militari che dall’ingresso del cimitero comunale raggiungerà la chiesetta dove sarà deposta una corona d’alloro sulla tomba di Mattarella. Seguirà un momento di preghiera celebrato da don Fabiano Castiglione.

