Incidente in Valle Aurina, auto su turisti: 6 morti e 11 feriti, arrestato il guidatore

È di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Le sei vittime sono tutti turisti tedeschi, tra i 20 e i 25 anni d’età.

L'automobilista che ha provocato l’incidente è stato arrestato. L’accusa è di omicidio stradale e lesioni stradali. Si tratta di un 28enne della zona, che sarebbe risultato positivo all’alcoltest.

Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell'incidente.

Dopo aver passato la serata in un locale, la comitiva si trovava accanto a un pullman turistico quando è stata centrata in pieno da un'automobile.

Tre feriti sono in gravi condizioni. Tra loro una donna che è stata trasferita d'urgenza di notte con l'elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. L'automobilista è un uomo del posto di 28 anni, di Chienes. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un tasso alcolemico molto elevato. Si trova attualmente all'ospedale di Brunico per accertamenti.

