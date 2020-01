Addio a Lina Colajanni, protagonista delle lotte femminili in Sicilia

Scompare una delle protagoniste delle lotte femminili in Sicilia. E’ morta Lina Caffaratto Colajanni. Aveva 97 anni e fino all’ultimo ha partecipato a manifestazioni politiche e sindacali. Originaria di Bricherasio (Torino), aveva sposato Pompeo Colajanni diventato subito dopo il comandante «Barbato» che alla testa di una brigata partigiana aveva partecipato alla liberazione di Torino. Nel dopoguerra Lina aveva seguito il marito in Sicilia e si era impegnata in varie iniziative: dalla costituzione, con Anna Grasso, dell’Udi (Unione donne italiane) alla promozione con Antonietta Marino Renda di un movimento per la parità tra maestri e maestre elementari.

Negli anni Settanta era stata protagonista di altre lotte femminili per i diritti civili e per l’assegnazione delle case nei quartieri popolari. Caffaratto aveva avuto quattro figli: il maggiore, Luigi Colajanni, è stato deputato e segretario del Pci regionale siciliano.

"Oggi mia madre Angela Caffaratto, più conosciuta come Lina Colajanni, ha raggiunto mio padre nella tomba di famiglia a Enna - ha scritto su Facebook il figlio Enrico - Aveva 97 anni ed una tempra formidabile che le ha consentito di superare tanti malanni. È stata una madre formidabile e finché ha potuto si è distinta per l’impegno sociale. Da giovanissima piemontese, rischiando molto, sposò mio padre che pur essendo ufficiale di cavalleria a Pinerolo aveva fondato, insieme al giovanissimo Pajetta ed altri partigiani anche siciliani, la prima brigata garibaldina del Piemonte".

