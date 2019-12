Musica, morta Allee Willis autrice della sigla della serie Friends

E’ morta all’età di 72 anni l’americana Allee Willis, autrice della sigla della celebre serie televisiva 'Friends' e di altri grandi successi scritti per artisti come i Pet Shop Boys e le Pointer Sisters. Come riporta il Guardina, Willis è morta per un arresto cardiaco.

Le canzoni di Allee Willis sono state vendute in oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo. La compositrice aveva vinto due Grammy: per il musical di Broadway da Il Colore Viola e per il suo contributo alla colonna sonora di Beverly Hills Cop.

Nel 1995, ha lavorato alla sigla di 60 secondi di 'Friends': «I'll Be There for You», eseguita dalla band Rembrandts e scritta con i creatori della serie David Crane e Marta Kauffman è diventata poi una vera e propria canzone.

