Maltempo, ripartiti i treni sulla linea Palermo-Messina

Ripartita alle 16.10 la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Messina, interrotta ieri mattina per l’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia. Le forti mareggiate hanno provocato, nella notte, l’erosione di oltre 100 metri di massicciata fra Capo d’Orlando e Brolo e danni agli impianti nella stazione di Brolo.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno atteso che le condizioni meteo consentissero l’inizio dei lavori di ripristino dell’infrastruttura e hanno poi operato per far ripartire i convogli.

Per garantire la mobilità, l’impresa ferroviaria aveva attivato un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Sant’Agata di Militello, Patti e Brolo per il servizio regionale, e fra Palermo e Messina per i treni a lunga percorrenza.

