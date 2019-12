Tragico incidente a Roma, due sedicenni travolte e uccise

Due ragazze sono morte dopo essere state investite a Ponte Milvio, cuore della movida romana. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale e il 118.

Al momento dell'incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce a due passi da Ponte Milvio, luogo di ritrovo usuale dei giovani il sabato sera. La strada era bagnata dalla pioggia che è scesa copiosa sulla città già da ieri sera. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli che sono giunti sul posto. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell'impatto, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazze.

Si chiamavano Gaia e Camilla, A bordo dell’auto un ragazzo di 20 anni, figlio del noto regista Paolo Genovese, che si

è fermato poco dopo l’impatto per prestare soccorso. Il giovane è poi stato trasportato all’Umberto I in stato di choc ed è stato sottoposto a test di alcol e droga. Secondo quanto si apprende, le ragazze abitavano quartiere Fleming; Gaia è figlia di un ufficiale di complemento dei carabinieri in congedo da 32 anni. Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.

© Riproduzione riservata