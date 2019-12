Allarme frodi creditizie e furti d'identità: 10 al giorno in Sicilia, ecco cosa sono

Allarme frodi creditizie. Sono almeno dieci al giorno quelle realizzate attraverso furti di identità in Sicilia, regione tra le più insicure d'Italia in questa speciale classifica. Lo rileva l'osservatorio Crif-Mistecredit, secondo cui le vittime di truffe creditizie nel primo semestre sono state 1.875 con un incremento del 51,1% rispetto alle 1.241 dell'anno precedente. L'Isola è al al quarto posto della graduatoria nazionale guidata da Lombardia (con 2.305 casi), Campania (2.278) e Lazio (1.933).

I dati in Sicilia. A livello provinciale, il maggior numero di frodi creditizie è stato registrato nella provincia di Palermo, con 575 casi (contro i 345 dei primi 6 mesi dell'anno passato), che collocano la provincia palermitana al 5° posto nel ranking nazionale, davanti a Catania (433 casi contro i 271 del 2018) che occupa il 6° posto in Italia. Seguono Siracusa (205 casi), Messina (199 casi), Trapani (176 casi) e Agrigento (108 casi).Boom di casi tra gli under 40. Quasi 1/3 delle frodi creditizie riguarda l'acquisto di elettrodomestici ma quelle su auto e moto arrivano al 13,7% del totale.

Cosa sono le frodi creditizie? "Il furto di identità è un fenomeno sempre più diffuso, che coinvolge persone e aziende. Mentre ampie fasce di popolazione si stanno velocemente aprendo al mondo digitale, organizzazioni criminali si stanno specializzando sulle frodi online - commenta Beatrice Rubini, Direttore della linea Mister Credit di CRIF -. La vulnerabilità alle frodi creditizie perpetrate attraverso un furto di identità è accresciuta anche dal fatto che sul web spesso vengono pubblicati dati anagrafici e identificativi, come il codice fiscale, o i recapiti personali, come l'email o il numero di cellulare".

