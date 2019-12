Fondi ai teatri e ai giovani agricoltori: il Tar boccia la Regione

Il Tar boccia la Regione: due ko, uno che riguarda i fondi agli agricoltori e l'altro che riguarda quello ai teatri. Per quanto riguarda la graduatoria della misura 6.1 per l'inserimento dei giovani in agricoltura (che prevede un investimento di oltre 250 milioni di fondi comunitari), si torna alla prima versione quella dell'aprile del 2019.

Ma si è rischiato tanto, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, addirittura un annullamento che avrebbe comportato la perdita dei fondi. L'assessore Edy Bandiera ha annunciato che si opporrà alla sentenza.

Sospesa in via cautelare, ieri, la graduatoria che assegna i fondi ai teatri lirici, accogliendo il ricorso del Luglio Musicale Trapanese che si ritiene penalizzato dalle regole inserite nel bando. In questo caso però l'effetto è quello di bloccare le erogazioni a tutti i beneficiari in attesa della sentenza di merito, che però potrebbe arrivare fra un anno. L'assessorato al Turismo sta valutando le contromisure.

