Incidente nel Salernitano per una famiglia catanese: muore una donna, una bimba di 4 mesi tra i 6 feriti

Tragedia per una famiglia siciliana sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Una donna di 78 anni è morta e sei persone, tra cui una bambina di 4 mesi, sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, intorno alle 9,30, lungo la carreggiata nord nei pressi dello svincolo di Atena Lucana.

Appartengono tutti allo stesso nucleo familiare di Catania e viaggiavano a bordo di un minivan di 9 posti che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro la cuspide dell’uscita autostradale ed è finito fuori strada. Per estrarre la donna dalle lamiere è stato necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco ma per la 78enne non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Immediato l'intervento di diverse ambulanze del 118: i sei feriti sono stati portati presso l'ospedale "Luigi Curto" di Polla dove si trovano ricoverati. La bimba di 4 mesi è stata, invece, poi trasferita presso l‘ospedale “Santobono” di Napoli a causa di un trauma cranico.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina e il personale dell’Anas: sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia.

© Riproduzione riservata