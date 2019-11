Paura a Napoli, troupe prova ad intervistare Tony Colombo ma viene aggredita

Tensione e paura a Napoli. Una troupe di "Non è l'Arena" di Massimo Giletti ha provato ad intervistare il cantante neomelodico Tony Colombo ma è stata aggredita.

La scorsa notte, dopo mezzanotte in piazzetta Nilo, nel centro storico di Napoli, la troupe di La 7 ha provato ad avvicinare Colombo al termine di una festa privata nell’androne di un palazzo, ma è stata aggredita a calci e pugni dalla folla inferocita che l’ha prima accerchiata e poi spintonato e malmenato i componenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Secondo quanto accertato, la troupe voleva un'intervista con Colombo, al centro di polemiche e scandali dopo il concerto non autorizzato in piazza del Plebiscito a Napoli per chiedere la mano di Tina Rispoli, vedova del boss di camorra Gaetano Marino.

Al rifiuto del cantante i giornalisti stavano andando via quando sono stati bloccati da alcuni presenti e residenti del palazzo dove si stavano festeggiando i 18 anni di un ragazzo. Tony Colombo è indagato dalla Procura di Napoli per un concerto del 25 marzo insieme ad altre sette persone, tra le quali il fratello del sindaco Luigi de Magistris.

