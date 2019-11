Piero Angela ricoverato, ma ora è a casa e sta meglio: ecco cosa è successo

Piero Angela adesso sta bene. Dopo la paura per l'incidente domestico, le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo il breve ricovero in ospedale, adesso il giornalista che a dicembre compirà 91 anni, è tornato a casa.

Avrebbe riportato la frattura dell'avambraccio, un infortunio che però non necessiterebbe di intervento chirurgico.

Dopo i dovuti controlli all'ospedale romano Sant'Andrea è di nuovo nella sua abitazione con la moglie Margherita, ma ci tiene a far sapere attraverso la sua portavoce Lorenza Basile che le sue condizioni sono migliorate, e soprattutto a ringraziare a tutti coloro che lo hanno riempito di messaggi e telefonate e incoraggiamento anche attraverso i social, un abbraccio speciale va "al mio pubblico - ha detto Angela - che vedo ancora con affetto mi segue e si preoccupa per me".

Piero Angela pochi mesi fa è tornato in prima serata con il suo SuperQuark, programma che ha compiuto 25 anni e che è andato in onda per tutto il periodo estivo.

