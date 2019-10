Ancora maltempo in Sicilia, domani allerta arancione

L’allerta della protezione civile per le zone colpite dalle alluvioni delle ultime ore passa da rossa ad arancione. Sono ancora 54 gli eventi aperti (ovvero ancora in corso) che sono seguiti dalle centrali operative dell’Isola e riguardano 32 eventi di tipo meteo, 13 di tipo idrogeologico (come smottamenti e frane), 6 di rischio idraulico (esondazioni e straripamenti di fiume).

Sorvegliato particolare in questo momento è il fiume Simeto nella zona a Sud di Catania. Un altro evento riguarda il crollo del ponte lungo una provinciale nella zona di Pozzallo e uno sulla viabilità.

