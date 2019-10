Incidente sull'autostrada Siracusa-Catania: cinque feriti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sull'autostrada Siracusa-Catania. A scontrarsi all'altezza della galleria San Fratello due auto, una Fiat panda e una Peugeot. A rimanere coinvolta una donna che in gravi condizioni è stata trasferita in elisoccorso al Trauma Center del Cannizzaro di Catania. Non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia stradale, che ha eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e ha chiuso per alcune ore il tratto autostradale in direzione Siracusa. Ad intervenire anche due ambulanze e i vigili del fuoco di Siracusa per estrarre dalle lamiere la donna alla guida della Peugeot.

Cinque i feriti soccorsi dai sanitari. Tra di loro anche tre operatori sociosanitari che stavano accompagnando una dializzata. Stando a una prima ricostruzione una delle auto è capottata sul fianco mentre l'altra si è scontrata con il guardrail.

