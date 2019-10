Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino, fiamme sul tetto

Fiamme alla Cavallerizza Reale di Torino. Il tetto della struttura è andato in fiamme all’alba, con i vigili del fuoco che hanno operato con più squadre per spegnere il rogo. Da quanto si apprende, non ci sono feriti. La Cavallerizza è occupata da anni da alcuni collettivi sociali. Nel 2014 le fiamme distrussero i magazzini del Circolo dei Beni Demaniali. In quel caso si trattò di un incendio doloso, appiccato con cinque bottiglie di liquido infiammabile.

"L'incendio poteva generare molti più danni. Dobbiamo ringraziare l'impegno dei vigili del fuoco se Auditorium Rai e Archivio non stati intaccati dalle fiamme. È stato ridotto l'impatto e l'incendio è stato domato", ha commentato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine di un sopralluogo alla Cavallerizza Reale.

"Fa male vedere un edificio storico tra le fiamme - aggiunge - Ora è presto per fare altre valutazioni. Ci saranno accertamenti sulle cause. È evidente che la Cavallerizza così non può stare". "Per rilanciarla, ci eravamo dati l'obiettivo di chiudere il 31 ottobre lo studio per dare una vocazione a tutte le aree del complesso e manterremo i tempi - sottolinea la sindaca Appendino -. Dal punto di visto politico, si procede su questo percorso. Il tema oggi non è l'occupazione. Ho chiesto all'assessore Iaria di lavorare su questo dossier, che è prioritario, anche per evitare episodi come quello di stamattina".

