Rete oncologica siciliana, Vincenzo Adamo nuovo coordinatore

L'oncologo Vincenzo Adamo a capo della nuova Rete oncologica siciliana per un approccio multidisciplinare delle cure. Il professore Vincenzo Adamo, direttore dell'Unità operativa complessa di oncologia presso l'azienda ospedaliera Papardo, è stato nominato coordinatore della Rete oncologica siciliana.

Il coordinamento multidisciplinare regionale dà seguito all'intesa interistituzionale tra governo, Regione e province autonome di Trento e Bolzano siglata il 19 aprile scorso, per la revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con le attività del territorio.

A fare parte della rete sarà anche un altro medico del Papardo, Giuseppe Casablanca direttore dell'Unità di chirurgia toracica. "Siamo molto orgogliosi - commenta Mario Piano, direttore generale del nosocomio messinese - che ben due componenti della nostra azienda sono parte dell'importante organismo regionale. Questo ci sprona sempre di più a fornire prestazioni qualificate e di eccellenza, perseguendo un miglioramento continuo della qualità dell'assistenza per risposte sempre più efficaci".

La necessità di creare un coordinamento, ravvisata dall'assessorato regionale alla sanità, si propone di creare un modello organizzativo che preveda un approccio multidisciplinare, con l'integrazione delle differenti specialità in un team tumore specifico per la gestione clinica dei pazienti, con la condivisione dei percorsi di cura, la garanzia dell'equità di accesso alle cure e la precoce presa in carico.

© Riproduzione riservata