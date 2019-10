Paura a Besate, bus con 30 bambini finisce fuori strada: 7 feriti

Un autobus della linea Abbiategrasso-Motta Visconti con circa 40 passeggeri tra cui alcuni bambini tra i 10 e i 12 anni a bordo è uscito di strada sulla statale 527 all’altezza di Besate, a Milano. Diverse persone tra adulti e bambini sono state portate in ospedale con lievi contusioni. Lo rende noto il 118. L’incidente è avvenuto attorno alle 15.30.

Dei bimbi coinvolti, sette sono stati ricoverati in codice verde in ospedali della zona. A bordo vi erano anche alcuni adulti che si sono allontanati in autonomia.

