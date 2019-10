"Licenziata perchè transessuale": la denuncia della prof di un liceo

Licenziata in tronco perchè transessuale: è la denuncia, scritta in un lungo post su Facebook fatta da una docente di italiano, Giovanna Cristina Vivinetto di 25 anni, fino a ieri in servizio in un istituto paritario di Roma.

«Dopo appena due settimane di servizio, ieri la scuola paritaria che mi ha assunta mi ha licenziata in tronco - scrive la prof. -, con motivazioni confuse, nebulose e, in sostanza, poco credibili. Mi hanno detto che spiego male e sono indietro col programma. Ma probabilmente c'entra il fatto che io sia una donna transessuale, e questo sarebbe già molto più triste e ingiusto».

Nel post la professoressa, vincitrice anche del Premio Viareggio per la sezione poesia, riporta le motivazioni del licenziamento seguito «a tre giorni di malattia la scorsa settimana per una forte tonsillite batterica con febbre a 39». «Durante questi tre giorni di assenza, dice la preside, i ragazzi e i genitori «hanno trovato il coraggio» e sono andati a lamentarsi perchè sono indietro col programma; spiego troppo velocemente (contraddizione con il primo punto); quando spiego sembro confusa e insicura, a tal punto che non si capisce dove voglia andare a parare; non riesco a farmi rispettare dai ragazzi; non ho la tempra del docente perché, per «vocazione», sono una poeta tout court», scrive al donna.

La docente aggiunge che i ragazzi in classe «mi hanno sempre riferito tutt'altro, giudizi entusiastici del tipo: «Prof., che bello rivederla oggi! È proprio un piacere» o «È la nostra docente preferita perché riesce a spiegare bene risultando molto simpatica», oppure, a fine lezione, «Che belle le sue spiegazioni!».

«Credo in sostanza che le motivazioni di questo gesto, ai miei occhi imprevisto, ingiustificato e imprevedibile, risiedano altrove -aggiunge- Probabilmente a loro è pesata la mia assenza per malattia, dal momento che una scuola privata spesso sfrutta e non guarda in faccia nessuno . Probabilmente c'entra il fatto che io sia una donna transessuale, e questo sarebbe già molto più triste e ingiusto. E non voglio pensarci». Per Giovanna è iniziata una vera gara di solidarietà sul web.

