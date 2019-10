Uccide moglie e figlie di 12 e 18 anni e poi su suicida: strage nella notte

Tragedia a Orta Nova nel Foggiano. Un agente penitenziario di 53, Ciro Curcelli, si è suicidato dopo aver ucciso in nottata a colpi di pistola la moglie Teresa e le due figlie di 12 e 18 anni. L'orrore è accaduto in un appartamento nel centro del comune.

Al momento sono pochissime le informazioni che emergono. Ma a quanto si apprende, l'uomo intorno alle due della notte ha sparato prima alla moglie di 54 anni, poi alle due figlie ed infine si è suicidato con un colpo alla testa usando la stessa arma. L'uomo è morto in ospedale mentre la moglie e le figlie sono decedute subito.

In via Guerrieri, dove è avvenuta la tragedia, stanno operando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Dalle prime analisi emerge che le vittime erano a letto quando l'uomo ha fatto fuoco uccidendole. Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto la strage. I militari nel corso della perquisizione nell'appartamento di via Guerrieri non hanno trovato biglietti o messaggi che potessero far presagire il delitto.

"Sapevo che erano brave persone, tranquille senza problemi. Non mi ha mai parlato di nulla o di problemi familiari". Commenta Marco il fidanzato di Valentina, 18 anni, la maggiore delle due figlie di Ciro Curcelli. "Eravamo fidanzati da un anno e sette mesi - racconta - Quando Valentina aveva problemi, io ero al suo fianco per affrontarli e rimaneva sempre con il sorriso".

