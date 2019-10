È morto Beppe Bigazzi, volto storico della Prova del Cuoco

È morto, all'età di 86 anni, Beppe Bigazzi, volto storico della Prova del Cuoco. Nato a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, inizia a dedicarsi alla sua passione per la gastronomia curando, dal 1997 al 1999, sul quotidiano Il Tempo la rubrica Luoghi di Delizia; sempre nel 1997 pubblica La Natura come Chef che vince il premio "Verdicchio d'oro".

In televisione cura dal 1995 al 2000 la rubrica "La borsa della spesa" all'interno del programma Unomattina su Rai 1 e dal 2000 e' co-conduttore de La prova del cuoco insieme ad Antonella Clerici, sempre sullo stesso canale.

In seguito passa sul canale Alice, dove è co-conduttore del programma Bischeri e bischerate. Il 28 febbraio 2013 fa il suo ritorno alla Prova del cuoco.

