Chieri, Suv parcheggiato scivola e travolge 3 bimbi vicino a un asilo: una è grave

Un Suv ha travolto tre bambini a due passi dall'asilo "La casa nel bosco" di Chieri, in provincia di Torino.

Una di loro, di due anni e mezzo, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Regina Margherita ed è in pericolo di vita. In ospedale anche gli altri due piccoli, ma hanno ferite meno gravi. I tre bimbi sono stati investiti da una Toyota Land Cruiser, ma alla guida non c'era nessuno. Il mezzo, intestato a uno dei titolari dell'asilo e in uso al fratello, era parcheggiato in corso Torino su un piazzale leggermente inclinato.

Improvvisamente è scivolato, per cause ancora da chiarire, travolgendo i piccoli. "È stato un incidente. Un fatale incidente avvenuto nel parcheggio. Siamo tutti molto scossi", ha commentato la proprietaria del Suv. "Sono alunni dell'asilo - spiega - Stiamo cercando di gestire la situazione. Dobbiamo dare attenzione all'emotività di tutti".

© Riproduzione riservata