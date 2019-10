Lorella Boccia, dopo l'aggressione torna a ballare ad Amici

Dopo l'aggressione subita insieme al marito Niccolò Presta, ieri sera Lorella Boccia è tornata a ballare sul palco di Amici.

L'occasione è stata una prova di ballo che ha visto protagonista uno dei concorrenti, l'attore Massimiliano Varrese. Insieme a lui, la ballerina professionista ha dato vita ad una scatenata coreografia segno di una ripresa da parte della ballerina, dopo la disavventura.

Con tanto di foto condivise sui social in cui mostrava i segni della violenza, la Boccia ha raccontato di essere stata vittima di una rapina insieme al marito. I due sono stati aggrediti da due malviventi, ma non hanno riportato gravi ferite. Anche l'ufficio stampa ha chiesto discrezione sulla vicenda: "Non è necessario entrare nei dettagli - si legge in una nota - per rispetto delle due persone coinvolte". La coppia aggredita a Roma ha solo bisogno di superare "il forte e naturale shock subito", si continua a leggere nella nota dell'ufficio stampa.

All'indomani dalla disavventura, la ballerina di Amici si era sfogata sui social raccontando la brutta avventura capitata a lei e al marito e postando la foto in cui si vedono i segni dell'aggressione.

Lei stessa aveva riferito alcuni particolari tra cui le minacce con un coltello, definendo i malviventi "vigliacchi". "Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito", continuava il suo racconto.

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata inseguendo il mito di Lorella Cuccarini di cui sui madre è sempre stata fan. Adesso per ragioni di lavoro vive a Roma dove ha sposato Niccolò Presta, figlio del manager compagno di Paola Perego.

© Riproduzione riservata