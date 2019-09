Muore a 57 anni l'ex assessore regionale Mariarita Sgarlata

E’ morta, all’età di 57 anni, Mariarita Sgarlata, ex assessore siciliano ai Beni culturali della giunta Crocetta. Ne dà notizia la Fondazione Inda in una nota: "Il Presidente Francesco Italia, il Sovrintendente Antonio Calbi, il Consiglio di Amministrazione e tutti i lavoratori della Fondazione Inda sono profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Mariarita Sgarlata, Consigliere Delegato dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico.

Archeologa, docente di Archeologia cristiana e medievale all’Università di Catania, studiosa impeccabile, Mariarita Sgarlata, nel ruolo di Consigliere Delegato, con forza, coraggio e grandissima energia ha guidato l’Inda, insieme al Sovrintendente e a tutto il Consiglio di Amministrazione, in una stagione indimenticabile per l’Istituto. In questo momento di grandissimo sconforto, la Fondazione Inda esprime la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai familiari".

© Riproduzione riservata