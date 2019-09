Vertice sui migranti, la Lamorgese: "Italia e Malta non sono più sole"

«Da oggi Italia e Malta non sono più sole, c'è la consapevolezza che i due paesi rappresentano la porta d’Europa. Ci sarà una rotazione volontari dei porti per accogliere i migranti». Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese conversando con i giornalisti italiani al termine del vertice di Malta. «Il testo predisposto va nella giusta direzione - ha aggiunto - ci sono contenuti concreti e abbiamo sciolto dei nodi politici complicati». L'auspicio dell’Italia, ha sottolineato la titolare del Viminale, è che l’accordo sia condiviso quanto più possibile tra i paesi Ue.

Quello che è avvenuto oggi a Malta è «molto importante, un primo passo concreto per un approccio di vera azione comune europea - ha continuato la Lamorgese -. Ho trovato un clima davvero positivo perché la politica migratoria va fatta insieme agli altri stati. Noi abbiamo sempre detto che chi arriva a Malta e in Italia arriva in Europa. E oggi questo concetto fa parte del comune sentite europeo», ha aggiunto.

«Abbiamo raggiunto un accordo per un documento comune» che sarà discusso nel Consiglio affari interni che si terrà a Lussemburgo l’8 ottobre. Lo ha detto il ministro dell’Interno maltese, Micheal Farrugia, al termine del minivertice di Malta.

