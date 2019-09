Migranti, la Ocean Viking chiede porto a Italia e Malta

La Ocean Viking ha inviato a Malta e Italia la richiesta di un porto sicuro (Pos) per sbarcare i 218 migranti che si trovano a bordo. Lo scrive su Twitter Sos Mediterranee sottolineando che le autorità libiche «non hanno fornito un’alternativa a Khoms per sbarcare le persone salvate" e che in ogni caso la nave non ripartirà i migranti in Libia.

I 218 a bordo della Ocean Viking sono stati salvati in quattro distinte operazioni di soccorso, l’ultima sotto il coordinamento maltese nella tarda serata di ieri, nel corso della quale sono state recuperate 36 persone che erano a bordo di una barca di legno.(ANSA).

