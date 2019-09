Ad agosto numeri da record per Gds.it

Oltre 5 milioni di utenti ad agosto hanno letto le notizie di Gds.it, leader in Italia fra i siti regionali di informazione. Un risultato che conferma l'appeal del sito internet del Giornale di Sicilia, che allarga la platea dei propri lettori grazie ad una cronaca puntuale ed equilibrata, alle notizie in tempo reale, ai video e alle foto che raccontano i fatti dell'Isola ma non solo.

In particolare, nella settimana tra il 12 e il 18 agosto, è stato il 26esimo sito di informazione italiano per numero di utenti, 2.073.049 solo in quei sette giorni, secondo l'audience settimanale rilevato da Audiweb. Per Alexa, invece, che stila un'altra classifica del gradimento, Gds.it è al 21esimo posto in Italia. Dati record per il sito del Giornale di Sicilia, che supera anche alcuni colossi dell'informazione a carattere nazionale, e che vede crescere la sua presenza anche sui social network con oltre 400mila fan su Facebook e 47,2mila follower su Instagram.

