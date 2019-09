Neonato morto a Benevento, la madre lo lancia in una scarpata

Un neonato di 4 mesi è stato trovato morto in un fossato lungo al statale Telesina, all’altezza di Solopaca, nel Beneventano.

Secondo i carabinieri sarebbe stata la madre, 34enne di Campolattaro, a lanciarlo in una scarpata. La donna in un forte stato di alterazione è stata ricoverata per tutta la notte nell’ospedale Rummo di Benevento, piantonata dai militari del comando provinciale di Benevento.

Nei suoi confronti, il sostituto procuratore Vincenzo Toscano indaga per omicidio volontario. Non ci sarebbero più dubbi sul delitto, che in una primissima fase era sembrato un incidente stradale. Equivoci dovuti anche alle condizioni della 34enne, disabile sordomuta. Non è stato facile infatti stabilire un dialogo con la donna, sia per la sua condizione di disabilità, sia per lo stato di alterazione psicologica.

La donna ha un compagno di 32 anni di Quadrelle, in provincia di Avellino. L’uomo ieri sera, preoccupato perchè si era allontanata in auto con il figlio, aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri della compagnia di Baiano.

