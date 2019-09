Grande festa a Longi per i 101 anni di nonna Lucia

Grande festa a Longi (Messina) per i 101 anni della signora Lucia Ballì. Nata l'11 settembre del 1918 a Longi, l’arzilla nonnina ha dato alla luce 7 figli dai quali ha avuto ben 23 nipoti e bisnipoti . Dopo la morte del marito, Rosario Galati, vive sempre nella sua abitazione accudita amorevolmente dai figli Calogero, Gaetano, Nino, Maria, Sarina e Concetta e dalle nuore Rosina Vicario, Pina e Angela. Purtroppo il figlio più grande Leone è deceduto.

Nonna Lucia si è sposata il 31 dicembre del 1935. Ha sempre lavorato in campagna , è autosufficiente e lucida , fino a due anni fa lavorava ancora a maglia, confezionando scarpette da notte, in lana , per la sua numerosa famiglia. A chi le chiede come ha fatto ad arrivare all’ambito traguardo risponde: "Facendomi i fatti miei e pensando alla famiglia".

Per l’occasione una messa è stata celebrata da Padre Giuseppe Prestimonaco, da cui ha ricevuto la Comunione in casa. Poi il taglio della torta , attorniata dalla famiglia la completo e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Fabio, in occasione del suo centenario, l’anno scorso, era stata organizzata una santa messa nella Chiesa Santissima Annunciata celebrata sempre da Don Giuseppe Prestimonaco. A chiudere i festeggiamenti il taglio della torta e la consegna di una targa da parte dell'amministrazione comunale.

