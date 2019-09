Test d'accesso a Medicina, boom di ricerche online prima e durante la prova

Nuove prove e stesse"anomalie" per i test d'accesso alla Facoltà di Medicina. "Tavole verità, mitosi e carbonio carbonilico: sono tre degli argomenti noti a chi lo scorso martedì ha partecipato" alla prova - spiegano Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello Studio legale Leone-FellMa - ma "sono anche tre delle query che hanno raggiunto picchi incredibilmente anomali di ricerca su Internet".

“Anche quest’anno abbiamo commissionato una ricerca per capire se, come accaduto allo scorso test, alcuni candidati abbiano avuto modo di connettersi a Internet per cercare i quesiti. Ma quello che abbiamo scoperto ha dell’incredibile! Non solo vi sono state ricerche durante il test, ma addirittura la notte prima, tra le due e le cinque di notte. Come sia possibile non lo sappiamo, ma di certo non possiamo pensare a doti premonitorie di alcuni candidati!”.

