Spiagge sicure, in Sicilia sequestrati 23 mila beni per 11 mila euro

Al primo agosto il bilancio 2019 dell’operazione Spiagge Sicure in Sicilia è di 22.826 beni sequestrati in Sicilia, per circa 11 mila euro di valore. Diciannove le assunzioni di personale stagionale della polizia locale e 1.129 le ore di lavoro straordinario effettuato, per un totale di spesa di 44 mila euro. 81 mila euro le spese per i mezzi.

Sono 8 i Comuni destinatari di finanziamenti nazionali per l'operazione Spiagge sicure per un totale di 336 mila euro: Sciacca, in provincia di Agrigento; Aci Castello, in provincia di Catania; Letojanni e Lipari, in provincia di Messina; Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo; Noto, in provincia di Siracusa e Castelvetrano e Favignana, in provincia di Trapani.

I comuni della Sicilia rientrano tra i 100 individuati e finanziati in tutt'Italia per 4,2 milioni con i fondi stanziati dal Viminale. Il progetto terminerà il 15 settembre.

© Riproduzione riservata