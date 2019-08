Berlusconi, l'ex moglie dovrà restituire i soldi ricevuti dopo il divorzio

La Cassazione ha confermato la sentenza della corte d’appello di Milano e ha quindi dato ancora ragione a Silvio Berlusconi nella causa contro l’ex moglie Veronica Lario che dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile. L’accertamento che «assume primario rilievo» nell’"escludere il riconoscimento del diritto» di Veronica Lario all’assegno di divorzio «è costituito dal fatto, non contestato, della formazione dell’intero patrimonio della ricorrente da parte dell’ex coniuge». Lo scrive la prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza con cui ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno alla ex coniuge, con la conseguente restituzione delle somme già da lei ricevute (inizialmente stimate in 60 milioni, che, secondo i calcoli dei legali, in concreto potrebbero essere 45).

«Tale origine dell’attuale condizione economico patrimoniale della ricorrente - continuano i giudici di piazza Cavour - induce a ritenere interamente attuato, grazie agli interventi in corso di matrimonio dell’ex coniuge, il riconoscimento della funzione endofamiliare dalla stessa svolta, consentendole di affrontare la fase successiva allo scioglimento del vincolo in condizioni di assoluta agiatezza».

La Corte osserva inoltre che non è in discussione il ruolo «prevalente se non esclusivo» di Veronica Lario nella «conduzione della vita familiare», in particolare nella «funzione educativa oltre che di cura ed assistenza dei figli», frutto della «comune volontà dei coniugi di differenziazione dei ruoli all’interno del nucleo familiare», ma quella di Berlusconi è «una condizione di enorme ricchezza personale acquisita ben prima del matrimonio con la ricorrente e non influenzata dalla conduzione della vita familiare». Quanto a Veronica Lario, le «acquisizioni economico patrimoniali» che le sono pervenute durante le nozze «hanno compensato anche il sacrificio» delle sue «aspettative professionali».

