Trapani, torna fruibile il bastione Conca

Da domani ritornerà ad essere fruibile uno dei beni simbolo della città di Trapani: il Bastione Conca. Le sue mura poderose, erette da secoli e le cui fondamenta sono scavate in quel tratto di costa della città, per secoli hanno consentito il controllo e la protezione del lato nord dell'antica Trapani.

Al bastione, così come ricorda Vito Campo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ci si arriva imboccando le mura di Tramontana dalla piazza ex Mercato del pesce o dalla scalinata che accede alle mura da via Libertà, o da Corso Vittorio Emanuele girando per via Porta Ossuna continuando in quella che si chiama via Botteghelle. Il Bastione Conca ritornerà ad essere aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22.

