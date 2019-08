Animali maltrattati, boom di segnalazioni: in Sicilia i casi più gravi

Oltre mille le segnalazioni arrivate dallo scorso luglio a SOS animali, la mail del Viminale fortemente voluta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dedicata al contrasto e alla prevenzione del maltrattamento (sosanimali.viminale@interno.it). Le tante denunce sono state inviate a circa 30 prefetture che hanno provveduto al monitoraggio del fenomeno, attivando le strutture territoriali competenti. In particolare in un canile in provincia dell’Aquila la magistratura sta facendo chiarezza sull'accoglienza e sul seppellimento di cani ospitati in una struttura convenzionata.

In Sicilia dove sono state segnalate le situazioni più gravi di randagismo e l’uccisione indiscriminata di cani e gatti senza padrone, si è intervenuti presso i Comuni competenti per attivare il monitoraggio e la prevenzione. Dalla Sicilia arriva anche la denuncia di corse clandestine di cavalli, prima custoditi in un ippodromo poi chiuso, su cui guadagna la criminalità con le scommesse clandestine.

A Milano è stato risolto il problema di una colonia felina in via Cancano: dopo lo sgombero di un immobile occupato da centri sociali e anarchici e l’inizio di alcuni lavori di messa in sicurezza, una persona ha ottenuto l’autorizzazione per portare cibo agli animali. I gatti saranno successivamente spostati in un’altra zona per metterli in completa sicurezza.

(AGI)

