Gagliardetto della Sicilia nello spazio, Parmitano: "Omaggio alla mia terra"

Un gagliardetto della Regione Siciliana nello spazio. "Un omaggio alla mia isola e ai miei amici in Sicilia", è la foto su Facebook con dedica di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale.

AstroLuca ha esposto il gagliardetto che la Regione Siciliana ha inviato al comandante prima della sua partenza dal Kazakistan.

E la Regione, sul proprio profilo, scrive di averglielo donato "con l'augurio di buon viaggio, in bella vista sulla plancia di comando della International Space Station".

«Mi fa piacere vedere il gagliardetto della Regione Siciliana, che abbiamo inviato a Luca Parmitano prima della sua partenza dal Kazakistan con l'augurio di buon viaggio, in bella vista sulla plancia di comando della stazione spaziale internazionale», commenta il governatore della Sicilia Nello Musumeci.

«Eravamo certi, e in questo primo mese della "Missione Beyond" non siamo stati smentiti - continua il presidente - che il comandante siciliano sarebbe rimasto sempre in contatto con la sua Isola, che ha più volte fotografato dall’alto. Con orgoglio ed emozione gli auguro nuovamente buona missione, 'al servizio dell’umanità' e con l’ammirazione, ne sono certo, della comunità siciliana».

