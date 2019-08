Open Arms, ispezione medica a bordo: "Nessuna emergenza sanitaria"

Secondo quanto si apprende dall’ispezione sulla Open Arms, disposta dalla Procura di Agrigento, non sarebbero emerse particolari criticità igienico-sanitarie da far scattare l’emergenza. L'ispezione è stata effettuata ieri per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave dove si trovano 107 naufraghi. I migranti sono ammassati sul ponte dell’imbarcazione, dormono per terra senza alcun materassino, si coprono con lenzuoli e tovaglie, e secondo la Ong sono psicologicamente stremati.

Secondo la relazione dei medici del Cismo ci sarebbero casi di scabbia ma non ci sono al momento conferme istituzionali al riguardo. E’ certo, invece, che ancora non è stata disposto alcuno sgombero. Per 107 migranti, quelli rimasti sulla nave, è il 17° giorno a bordo, con la Open Arms ancora sulla fonda di Lampedusa, di fronte Cala Francese.

Ovviamente continuano le polemiche. «Malati immaginari, minorenni immaginari, adesso emergenze sanitarie immaginarie... La ong Open Arms e i suoi complici stanno raggiungendo il massimo del ridicolo, gli italiani sono buoni ma non fessi». Lo scrive il ministro dell’Intrno, Matteo Salvini, su Facebook.

Open Arms, 27 minori sbarcano a Lampedusa: le foto dell'arrivo Il frame video mostra il trasbordo dei 27 minori che da 16 giorni si trovano sulla Open Arms Il trasbordo su due motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza di Lampedusa L’arrivo dei 27 minori non accompagnati a Lampedusa Le foto dell’arrivo a Lampedusa L’arrivo al porto Il trasbordo dei migranti che si trovavano sulla Open Arms L’arrivo nel porto di Lampedusa La polizia scientifica al porto di Lampedusa La polizia scientifica al porto di Lampedusa L’arrivo nel porto di Lampedusa I controlli L’arrivo nel porto di Lampedusa

"Giorno 17. Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani "senza nome" e dei voluntari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore", dice su Twitter la ong

