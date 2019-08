Spagna pronta ad accogliere la Open Arms, la ong: "Viaggio troppo lungo"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di aver offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti a bordo della nave Open Arms, da giorni a largo di Lampedusa, e ha attaccato Salvini per la sua "inconcepibile" chiusura.

"Ho indicato che il porto di Algeciras sia abilitato per ricevere Open Arms. La Spagna agisce sempre nelle emergenze umanitarie. È necessario stabilire una soluzione europea, ordinata e di supporto, che guidi la sfida migratoria con i valori del progresso e dell'umanesimo dell'Ue", ha scritto Sanchez su Twitter.

"L'inconcepibile risposta delle autorità italiane, e in particolare del suo ministro dell'Interno Matteo Salvini, di chiudere tutti i suoi porti e le difficoltà esposte da altri paesi del Mediterraneo centrale, hanno portato la Spagna a guidare nuovamente la risposta alla crisi umanitaria ". E' quanto si legge, secondo El Pais, in un comunicato della presidenza spagnola.

Open Arms respinge però l’offerta del premier spagnolo a interim, Pedro Sanchez. Un portavoce dell’Ong, scrive El Pais, ha affermato che «la situazione è critica» e che, «dopo 17 giorni in mare, i migranti devono sbarcare e non si possono mettere a rischio con un viaggio così lungo». In un tweet, anche il fondatore dell’Ong, Oscar Camps, critica la soluzione proposta: «Dopo 26 giorni di missione, 17 in attesa con 134 persone a bordo, un ordine del tribunale a favore e 6 Paesi disposti a ospitare, vuoi che navighiamo per 950 miglia, circa 5 giorni in più, verso Algeciras, il porto più lontano del Mediterraneo, con una situazione insostenibile a bordo?», anche se poi in un successivo tweet spiega: "Non abbiamo rifiutato l’offerta della Spagna, solo fatto presente che dopo 17 giorni in mare con 107 persone stremate e la situazione di emergenza a bordo non siamo in grado di affrontare 7 giorni di mare".

«La Ong spagnola rifiuta il porto

offerto dalla Spagna! Incredibile e inaccettabile, organizzano

crociere turistiche e decidono loro dove sbarcare??? Io non

mollo, l’Italia non è più il campo profughi d’Europa». Lo scrive

su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a proposito

della vicenda Open Arms

