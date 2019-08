Incidente ad Asti, muore travolto da un'auto il pm Marcello Musso

È morto in un tragico incidente Marcello Musso, procuratore del tribunale di Milano, noto anche per avere fatto condannare Totò Riina.

L'uomo, 67enne, era in sella alla sua bici quando, verso le 16, sulla strada che collega Agliano e Costigliole d'Asti, in Piemonte, sarebbe stato colpito da un'auto, una Fiat Stilo il cui conducente si è immediatamente fermato. È risultato negativo all'alcoltest.

Il magistrato si trovava in vacanza, per quattro giorni, dalla mamma ultranovantenne. Per soccorrere il 67enne sono giunti i medici a bordo di un elicottero del 118, ma per il magistrato non c'è stato nulla da fare.

Era noto anche per il caso della coppia dell’acido. "È scomparso un Pm con la schiena dritta. Una persona perbene, un grande lavoratore, un vero servitore dello stato, un avversario leale e molto preparato. Lo ricordo con grande affetto", ha commentato l'avvocato anconetano Michele Andreano, ex legale di Alexander Boettcher.

