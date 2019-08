Lutto nel volley, è morta la pallavolista Federica De Biasi

Lutto nel mondo del volley femminile per la morte di Federica De Biasi, 32enne padovana che aveva militato a lungo nella Loreggia Volley, formazione di serie B, nella quale giocava come palleggiatrice.

La giovane si è arresa ad una grave forma di leucemia, un linfoma di Hodgkin, che le era stato diagnostico nel 2014. Chicca, come era chiamata da amici e compagne di squadra, aveva giocato a livello agonistico nella prima squadra della Volley Loreggia negli anni 2009-2010 e 2015-2017. La ragazza, residente a Santa Giustina in Colle (Padova), si è spenta venerdì mattina, come riporta 'Il Mattino di Padova.

Federica è stata ricordata dalla Volley Loreggia con messaggio sul sito internet della società: «È con grande dolore

che annunciamo la morte di Federica De Biasi. Federica ha giocato col Volley Loreggia come palleggiatrice della prima squadra negli anni dal 2009-2010 al 2015-2017. Lascia in tutti noi un grande vuoto e un grande dispiacere per questa morte prematura. Ciao Federica, riposa in pace». (ANSA)

