Il figlio di Salvini su una moto d'acqua della polizia, la questura: "Accertamenti"

A Milano Marittima il figlio sedicenne del ministro dell’Interno Matteo Salvini è salito su una moto d’acqua della Polizia per un giro davanti alla spiaggia. A riportare la notizia è il sito della Repubblica, che pubblica anche un video per documentare l’episodio.

La Questura di Ravenna spiega di aver avviato "un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell’amministrazione". "I mezzi della Polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il Ministro con rischi per loro e per il ragazzo", commenta su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera.

