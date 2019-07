Nuova ondata di calore in Sicilia, previste punte di 37 gradi

Un nuovo week end di fuoco in Sicilia. Il Ministero della Salute ha diramato per i giorni 27 e 28 luglio un'allerta arancione di livello 2. La temperatura massima percepita sarà fino a 37 gradi. L'allerta 2 interesserà le province di Palermo e Catania, mentre soltanto di livello 1 per la provincia di Messina.

Per la giornata di oggi è stato invece lanciato l'allarme di livello 1, pre-allerta gialla con una temperatura massima raggiunta alle ore 14 di 33 gradi. La temperatura percepita invece di 35 gradi

Per la giornata di domani si prevede invece un'allerta 2 con temperature elevate che possono avere anche gravi ripercussioni sulla salute della popolazione, in particolare sui cittadini più a rischio. La temperatura, reale e percepita, prevista per le ore 14.00, sarà di 37 gradi.

Infine nella giornata di domenica 28 l'allerta rimarrà di livello 2 con una temperatura prevista per le ore 14.00 di 34 gradi. La temperatura massima percepita invece sarà di 36 gradi.

© Riproduzione riservata