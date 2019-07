Carabiniere ucciso a coltellate a Roma mentre ferma due ladri nordafricani

Un carabiniere è morto dopo essere stato accoltellato durante un intervento in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour, a Roma.

Il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Rega Cerciello, di 35 anni sposato da circa un mese, è stato ucciso con 7 coltellate . Il militare era in servizio con un collega in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour, nella Capitale, quando è intervenuto per fermare due cittadini africani autori di un furto. Uno di questi lo ha accoltellato a morte.

Al momento dell’arresto, uno di questi, avrebbe estratto un coltello e colpito a morte il carabiniere che, dopo essere stato trasportato d’urgenza al Santo Spirito, è deceduto. Ricercati i due cittadini africani.

"Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finchè campa", dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

