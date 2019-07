Incendi e caos treni, si segue la pista anarchica: ritardi fino a 4 ore

Una giornata di passio sui binari. Ritardi fino a quattro ore e 42 treni dell'Alta Velocità cancellati a causa dell'incendio doloso che all'alba ha riguardato una cabina elettrica all'altezza della stazione di Rovezzano in provincia di Firenze. Un rogo che ha mandato in tilt la circolazione dei treni e ha generato il caos su tutto il sistema ferroviario. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è la pista di un'azione degli anarchici, collegabile ad un processo in corso a Firenze contro 28 persone.

Sul sito 'Finimondo.org', vicino all'area anarchica si legge una frase che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere una sorta di rivendicazione. "Cosa è successo? All'alba, nella prima periferia del capoluogo toscano, una cabina elettrica dell'Alta Velocità si è surriscaldata al punto da andare in fiamme. Sarà stato un caso? Una coincidenza? Una 'vile provocazione'? Oppure, più semplicemente ed umanamente, un gesto d'amore e di rabbia?".

Sarebbero tre i roghi innescati all'alba. Oltre alla cabina elettrica sarebbero stati colpiti anche altri due 'pozzetti'. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e la polfer. Immediatamente è stata bloccata la circolazione dei treni, a quell'ora ancora scarsa, ma appena i pompieri si sono resi conto che le fiamme potevano avere un'origine dolosa, sono stati avvertiti gli uomini della digos e della polizia scientifica che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

Ci sarà un rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio e che sono stati interessati dal blocco del traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni, annuncia Trenitalia. Il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto sia alle biglietterie Trenitalia sia online sul sito trenitalia.com.

