Cantieri a staffetta sulla Palermo-Catania, nuovi lavori al via da martedì

Ricominciano i lavori sulla Palermo-Catania da martedì prossimo. Verrà infatti montato il nuovo spartitraffico, in entrambe le carreggiate, da Bagheria verso Catania.

L'intervento - come si legge in un articolo di Luigi Ansaloni nel Giornale di Sicilia di oggi - rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l'autostrada, e le lavorazioni comporteranno il restringimento di carreggiata mediante chiusura della corsia di sorpasso, limitatamente all'area di volta in volta interessata dal cantiere.

