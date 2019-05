Ancora pioggia e mare mosso in Sicilia, emessa un'allerta gialla per domani

Pioggia, vento forte e temperature in calo. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani, sabato 4 maggio, un’allerta meteo gialla in tutta l’Isola.

Si prevedono "piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".

"Mare molto mosso, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e lo Ionio". Secondo la Protezione Civile anche le temperature subiranno un calo rispetto alla media stagionale. Le prime precipitazioni dovrebbero arrivare in Sicilia nel corso della notte.

