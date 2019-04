Maltempo, ancora freddo e vento in Sicilia: allerta gialla a Palermo e nel resto dell'Isola

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla su tutta la Sicilia per la giornata di domani. Anche Palermo sarà interessata da questa nuova ondata di maltempo.

L'Italia sta vivendo una situazione meteorologica assai perturbata per effetto di una vasta area depressionaria carica di piogge, temporali, grandine e neve. In queste ore infatti, sono già in atto piogge a tratti sotto forma di rovescio su molte zone del Nord.

