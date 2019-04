Palermo-Catania, via i lavori sul viadotto Fichera: da domani modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità in Sicilia. A partire da domani saranno avviati i lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Catania del viadotto “Fichera”, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”. L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.

Dalle ore 7 del mattino la carreggiata in direzione Catania sarà pertanto chiusa al traffico dal km 69,500 al km 70,180 con deviazione del traffico, nei due sensi di marcia, sulla carreggiata opposta predisposta a doppio senso di circolazione.

A comunicarlo l'Anas, società del Gruppo FS Italiane, che raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

