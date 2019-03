Sciopero dei dirigenti regionali siciliani, mercoledì scenderanno in piazza: "Vogliamo le promozioni"

Sciopero storico nella Regione Siciliana. Per la prima volta circa 1.500 direttori di terza fascia sciopereranno, mercoledì prossimo, e si recheranno sotto Palazzo d'Orleans. Chiedono il rinnovo del contratto con il passaggio alla seconda fascia e contestano la proposta fatta dal governo e dall'Aran.

Come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la tensione nella dirigenza è salita dopo che è stato rinnovato il contratto ai dipendenti del comparto ma non per i dirigenti.

Inoltre, la proposta di rinnovo presentata dall'Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego è stata respinta da quasi tutte le sigle sindacali.

