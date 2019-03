Reggio Calabria, evade dai domiciliari e dà fuoco all'ex moglie: la donna è grave

Un altro caso di violenza, stavolta a Reggio Calabria dove un uomo è evaso dai domiciliari e si è scagliato contro l'ex moglie, che in quel momento era in auto, dandole fuoco con della benzina. È accaduto in via Frangipane.

L'uomo, Ciro Russo, di 42 anni, è attualmente ricercato dalla Polizia. Secondo gli investigatori, nel compiere la sua azione sarebbe rimasto ustionato. L'ex moglie è in gravi condizioni.

Russo, rende noto la Questura di Reggio Calabria, di corporatura robusta, brizzolato, alto 1.88 metri, con occhi marroni, si è allontanato a bordo di un'autovettura Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW.

© Riproduzione riservata